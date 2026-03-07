Muğla\'da Gençler İçin Spor Protokolü İmzalandı

Muğla'da gençlerin sporla iç içe büyümesi ve sağlıklı bir nesil yetişmesi amacıyla hayata geçirilen "48 Etkinlik Günleri" iş birliği protokolü, düzenlenen görkemli bir törenle imzalandı.

Muğla Valisi Sayın Dr. İdris Akbıyık'ın himayelerinde gerçekleştirilen imza töreni, il protokolünü ve spor camiasını bir araya getirdi. Muğlaspor Kulübü, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan bu stratejik iş birliği, 2026 Muğla Gençlik Yılı kapsamında sporun tabana yayılmasını hedefliyor. Protokolün temel amaçları arasında öğrencilerin sporla en erken yaşta tanışmalarının sağlanması. Genç nesillerde sağlıklı yaşam bilincinin artırılması. Profesyonel sporcuların öğrencilerle buluşturularak onlara ilham vermesi. Okullarda sürdürülebilir bir spor kültürünün inşa edilmesi yer alıyor.

Törende konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu vurguladı. Vali Akbıyık, "2026 yılını Muğla'da 'Gençlik Yılı' ilan ettik. Bu protokol ile evlatlarımızı hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha güçlü bireyler haline getirmeyi hedefliyoruz. İş birliğinin tüm şehrimize, öğrencilerimize ve spor camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA