Muğla'da Gençlik İstişare Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Gençlik İstişare Toplantısı

Muğla\'da Gençlik İstişare Toplantısı
09.05.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Müftülüğü, gençlerle iletişimi güçlendirmek için geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi.

Muğla İl Müftülüğü, gençlik çalışmalarının verimliliğini artırmak ve dijital çağda gençlerle iletişimi güçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı düzenledi.

Muğla İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Gençlik Çalışmaları İstişare Toplantısı" Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel birimlerin katılımıyla yapıldı. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehmet İzci konuşmacı olarak katılarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Kötekli Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Osman Kundak tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrad gerçekleştirdi. Gençliğin bir milletin geleceği olduğunu vurgulayan Belgrad, manevi değerlerin bu süreçteki kritik rolüne dikkat çekti. İl genelinde sürdürülen faaliyetler hakkında detaylı bir sunum yapan Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Cüneyt Çakır; Manevi danışmanlık hizmetleri, İlçe bazlı gençlik projeleri, Gençlik merkezlerindeki güncel çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Gençlik İstişare Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi İstanbul'da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi
Hüseyin Tatlı’dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat

11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:59
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan’ı hedef alan Özgür Özel’e tepki
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
10:05
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 11:18:11. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Gençlik İstişare Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.