Muğla\'da Gençlik İstişare Toplantısı

Muğla İl Müftülüğü, gençlik çalışmalarının verimliliğini artırmak ve dijital çağda gençlerle iletişimi güçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı düzenledi.

Muğla İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Gençlik Çalışmaları İstişare Toplantısı" Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel birimlerin katılımıyla yapıldı. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehmet İzci konuşmacı olarak katılarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Kötekli Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Osman Kundak tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrad gerçekleştirdi. Gençliğin bir milletin geleceği olduğunu vurgulayan Belgrad, manevi değerlerin bu süreçteki kritik rolüne dikkat çekti. İl genelinde sürdürülen faaliyetler hakkında detaylı bir sunum yapan Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Cüneyt Çakır; Manevi danışmanlık hizmetleri, İlçe bazlı gençlik projeleri, Gençlik merkezlerindeki güncel çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - MUĞLA