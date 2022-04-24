Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

24.04.2022 21:20

- Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı Muğla'nın Datça ilçesinde Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan 2 göçmen kaçakçıcısı yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

- Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan 2 göçmen kaçakçıcısı yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve ülke dışına çıkmaya çalışan farklı uyruklu 39 düzensiz göçmenin ilçeden ülke dışına çıkartılacağı istihbaratını değerlendiren Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 48 saatlik fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde yaklaşık 100 saatlik kamera inceleyen ekipler, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonu ve şahısları tespit etti. Düzenlenen operasyonla kamyon şoförü M.T. ve birlikte çalıştığı H.P. isimli 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklanarak ceazevine gönderildi.

Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı
Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı
Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı
Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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