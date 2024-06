Muğla'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Başladı

Yerel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri törenle başladı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama programı Köyceğiz Kaymakamlığı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hayat Boyu öğrenme haftası etkinlikleri adına açılış konuşmasını Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Semra Abay yaptı. Abay konuşmasında, "Her zaman her yerde herkes için eğitim sloganı ile 7'den 70'e her yaş grubuna verdiğimiz eğitimlerle Türk Milli Eğitimine katkı sunmaktan büyük onur ve mutluluk yaşıyoruz" dedi. Akabinde Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları çocuk grubunun gösterisi izlendi. Daha sonra Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları kadın grubu gösteri sundu. Güreş ve Tekvando gösterisi ile kutlama programı sona erdi. Ardından sergi açılışı gerçekleşti. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el işi göz nuru eserlerinin görücüye çıktığı sergi açılış törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA