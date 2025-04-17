Muğla'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı

Muğla\'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı

Muğla Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda turizm ve güvenlik önlemleri değerlendirildi.

17.04.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu'nda "Muğla'nın Huzuru Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, turizm ve güvenlik alanındaki çalışmaları değerlendirdi.

Vali Akbıyık, kent genelinde 526 turizm işletmesinin denetlendiğini, eksiklikleri tespit edilen 247 tesisin kapatıldığını, 23 tesisle ilgili kapatma sürecinin ise sürdüğünü belirtti. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 24 saat insansız hava araçlarıyla izleme yapıldığını ifade eden Akbıyık, "Tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 384 yangın yaşandı. Bu yıl şu ana kadar 39 yangın çıktı. Hedefimiz ormanlarımızın hiç yanmaması. Bu kapsamda ormanlık alanlara girişleri yasaklıyoruz. Vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını istiyoruz" diyerek duyarlılık çağrısında bulundu.

Konuşmasında turizm verilerine de değinen Akbıyık, 2024 yılında Muğla'ya 3 milyon 700 bin yabancı turistin geldiğini hatırlatarak, "Muğla'nın potansiyeli bence Antalya'dan daha fazla. Turizmi 12 aya yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması için tüm birimlerimizle yoğun bir çaba içerisindeyiz" dedi.

2025 yılının ilk üç ayına ilişkin verileri de paylaşan Vali Akbıyık, bu dönemde haklarında hapis cezası bulunan 1260 kişinin yakalandığını açıkladı.

Ayrıca 279 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 345 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suç örgütlerine yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi ve 21 kişi tutuklandı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 133 operasyonda 204 kişi gözaltına alındı, 137 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplam 16 bin 465 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında ise 268 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildi.

Yılın ilk üç ayında Muğla'da 637 bin araç sürücüsü denetlendi. Bu denetimlerde 73 bin sürücüye cezai işlem uygulanırken, 4 bin 500 araç trafikten men edildi, 1400 sürücünün ehliyetine el konuldu. 125 bin motosiklet kullanıcısından ise 33 binine para cezası kesildi. Vali Akbıyık, denetimlerin temel amacının cezalandırmak olmadığını vurgulayarak, "Amacımız cezalandırmak değil, kurallara uyulmasını sağlamak" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Muğla Valiliği, Muğla Valiliği, İdris Akbıyık, Politika, Güvenlik, Sağlık, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:45:31. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement