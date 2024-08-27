Muğla'da Huzurevi Yıkılıyor, Yeniden Yapılıyor - Son Dakika
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Muğla'da Huzurevi Yıkılıyor, Yeniden Yapılıyor

Muğla\'da Huzurevi Yıkılıyor, Yeniden Yapılıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, huzureviyi yeniden yapıp 5 yıldızlı otel konforunda inşa edecek.

27.08.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini yeniden yapıp 5 yıldızlı otel konforunda inşa edecek.

Yeni yapı 3 fonksiyondan oluşuyor

Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi proje kapsamında modern ve konforlu bir şekilde yeniden tasarlandı. 7 bin 540 m2 inşaat alanında rehabilitasyon merkezi, gündüzlü bakım merkezi ve aktif yaşam merkezi olmak üzere 3 fonksiyondan oluşacak. Yapılacak olan yenileme çalışması ile Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin modernize edilmesiyle burada kalan vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu bir yaşam alanı sunulmuş olacak.

Proje kapsamında, odalar modern ve konforlu bir şekilde yeniden tasarlanacak. Ayrıca, huzurevinde yaşayanların sosyal ve fiziksel aktivitelerini artırmak amacıyla geniş yaşam sosyal alanlar oluşturulacak. Bahçeler ve dinlenme alanları da yeniden düzenlenerek yaşlıların huzurlu ve keyifli vakit geçirebilecekleri mekanlar haline getirilecek.

Yeni huzurevi 96 kişilik olacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 96 kişilik olacak. Yeni huzur evinde 37 adet çift kişilik oda, 6 adet tek kişilik oda, 2 adet yoğun bakım odası, Yaşam hobi odası, müşahede odası, doktor odası, revir, egzersiz odası, diyetisyen odası, psikolojik danışmanlık odası bulunuyor. Huzur evinde ayrıca kadın erkek kuaför odası, idari ofisler, 110 kişilik yemekhane, kafeterya, çamaşır ütü odası, kadın erkek mescit ve sığınak bulunuyor.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük; "Muğla'da eksikliklerden biri huzureviydi. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın da göreve gelmesinin ardından bu eksikliği görüştük. Hali hazırda faaliyette olan huzurevimizin yenilenmesi kararını aldıktan sonra, Kışla Parkı'ndaki huzurevinden çıktık. Yeni huzurevinin yapımının tamamlanmasını bekliyoruz. Bu hizmetle, yaşlılarımız aktif yaşlanma dediğimiz süreçte yaşlılık sürecini daha keyifli geçirecekler. Yalnızca yaşlılarımızın değil dezavantajlı bireylerimizin de bu hizmetten yararlanmasını hedefliyoruz. Bu sayede engelli vatandaşlarımız da gündüzlü bakımevi dediğimiz hizmetle burada vakit geçirebilecekler." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Münevver Tetik; "Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatları ve deprem performansı da göz önüne alınarak mevcut huzurevimizde yeni bir proje başlattık. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile beraber örnek teşkil edecek paydaş yönetimi yaparak hazırlanan projede; 96 kişilik rehabilitasyon merkezi, yaşam ve hobi odaları, doktor odaları ve danışmanlık odaları mevcuttur. Huzurevinde ayrıca, erkek ve kadın kuaför, 110 kişilik yemekhanesi mevcuttur. Tüm bu fonksiyonlara ek olarak işletme senaryoları farklı olacak şekilde tasarlanan yapıda Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi de Kışla Parkı ile ortak kullanımdadır. Amacımız bu yapıyla sakinlerimizin sosyal ilişkilerini ve günlük aktivelerini daha iyi gerçekleştirecekleri güvenli bir ortam sağlamaktı" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Huzurevi Yıkılıyor, Yeniden Yapılıyor - Son Dakika

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