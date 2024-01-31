Muğla\'da idarecilere yönelik \'Soruşturma Teknikleri\' kursu düzenlendi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde idarecilere yönelik "Soruşturma Teknikleri" kursu düzenlendi.

Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi salonunda düzenlenen hizmet içi eğitim kursu Maarif Müfettişi Mehmet Ali Karaıslı tarafından verildi. İdarecilere yönelik kursta muhakkik görevleri iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve dikkat edilmesi gereken konularda önemli bilgilendirme ve paylaşımlarda bulunuldu. Kursu ziyaret eden Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan mevzuat değişiklikleri, uygulamada en çok karşılaşılan sorunlar ve dikkat edilecek noktalar ile ilgili eğitimleri gerçekleştiren Maarif Müfettişine ve eğitime katılan okul idarecilerine teşekkür etti. - MUĞLA