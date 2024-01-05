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Muğla'da İlçe Müftüleri Toplantısı Dalyan'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla'da İlçe Müftüleri Toplantısı Dalyan'da Gerçekleştirildi

Muğla'da din hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gündemdeki konuların istişare edildiği Olağan İlçe Müftüleri Toplantısı, Ortaca İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı'nın ev sahipliğinde Dalyan'da gerçekleştirildi. İlçe müftüleri, toplantıda ilçelerdeki hizmetler hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve gündemle ilgili konuları tartıştılar. Toplantının ardından İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Dalyan Camii'nde öğlen namazını kıldı ve cemaate sohbet etti. İlçe Müftüsü Atıcı ise misafirlere teşekkür ederek buluşmayı sonlandırdı.

Muğla\'da İlçe Müftüleri Toplantısı Dalyan\'da Gerçekleştirildi
05.01.2024 - 10:23,
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Muğla'da din hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gündemdeki konuların istişare edildiği Olağan İlçe Müftüleri Toplantısı, Ortaca İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı'nın ev sahipliğinde Dalyan'da gerçekleştirildi.

2024 yılının ilk ilçe müftüleri toplantısı Ortaca'da gerçekleşti. Dalyan'daki bir restoranda Ortaca İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıda Muğla'da din hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gündemdeki konuların istişare edildi.

Toplantıya başkanlık eden İl Müftüsü Yaşar Çapçı, ilçelerdeki hizmetler hakkında müftülerden aldığı bilgilerin ardından gündemle ilgili konuşma yaptı. Toplantının devamında tarihi Dalyan Camii'nde kılınan öğlen namazını müteakiben İl Müftüsü Çapçı, cemaate sohbette bulundu. Akabinde İlçe Müftüsü Atıcı, misafirlere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek tekrar buluşmak üzere misafirlerini uğurladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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