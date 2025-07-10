Muğla'da Kadın Yaşam Merkezleri ile Ekonomik Güçlenme - Son Dakika
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Muğla'da Kadın Yaşam Merkezleri ile Ekonomik Güçlenme

Muğla\'da Kadın Yaşam Merkezleri ile Ekonomik Güçlenme
10.07.2025 12:38  Güncelleme: 12:40
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmelerine destek olmak amacıyla Kadın Yaşam Merkezleri'nde meslek edindirme kursları düzenliyor. En çok ilgi gören pastacılık atölyesi sayesinde kadınlar, mesleki beceriler kazanarak ekonomik bağımsızlıklarını artırıyorlar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Yaşam Merkezleri, meslek edindirme kurslarıyla yeni kapılar açıyor. Bu kurslar arasında en çok ilgi görenlerden biri ise pastacılık atölyesi oldu.

Bayır, Yeşilyurt ve Yatağan Kadın Yaşam Merkezleri'nde düzenlenen pastacılık kursları, kadınların meslek sahibi olma yolculuklarında önemli bir adım niteliği taşıyor. Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle yürütülen kurslarda, katılımcılar pasta yapım tekniklerinden hijyen kurallarına, sunum estetiğinden temel gıda bilgilerine kadar birçok alanda eğitim alıyor.

Kadınlar sertifikalı usta oluyor

'Mesleğime İlk Adım' programı kapsamında gerçekleştirilen bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlar, sertifika alarak kendi iş yerlerini açma ya da özel sektörde istihdam edilme fırsatı elde ediyor. Pastacılık kursuna katılan birçok kadın, ev ekonomisine katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kendi markasını oluşturma yolunda ilk adımlarını da atıyor.

Kadın Yaşam Merkezleri: Kadınlar için güçlü bir dayanak

Kadın Yaşam Merkezleri sadece mesleki kurslarla değil; diyetisyen buluşmaları, hukuki ve psikolojik danışmanlık gibi çok yönlü desteklerle de kadınların yaşamını kolaylaştırıyor. Açıldığı günden bu yana 97 kadının farklı atölyelere katıldığı merkezlerde, pastacılık kursu en çok tercih edilen eğitimler arasında yer alıyor.

Pastacılık kursuna katılmak isteyen kadınlar ön kayıtlarını şahsen, www.mugla.bel.tr adresi üzerinden ya da 444 48 01 numaralı telefondan yapabiliyor.

Duralı: "Ev gelirine katkı sağlamak istiyorum"

Pastacılık kursuna katılan Özlem Duralı, "Burada pastacılık atölyesine geliyorum. Yaptıklarımızı satarak ev gelirine katkı sağlayabileceğimiz bu kursta eğitim alıyorum. Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi de bunun için çok iyi bir fırsat. Bina da yenilendi ve çok güzel oldu. Sadece kadınların gelebildiği bu yerde pastacılık atölyesinin yanı sıra birçok atölye yer alıyor. Herkese bu yaşam merkezi için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Usta Öğretici Ekici: "Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı geliyoruz"

Usta Öğretici Fatma Ekici, "Burada toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bizi tıktığı alandan sıyrılıyoruz. Pastacılık atölyemizde kadınlara eğitim veriyoruz. Merkezimizde kursiyerlerimiz alacakları sertifika sonrası pastacılık alanında iş yapabilme fırsatı bulacak. İsterlerse evde kendilerine istihdam da sağlayabilecekler. Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi'nde bulunan pastacılık atölyemiz haftanın 2 günü çarşamba ve perşembe günleri diğer kurslar için ise haftanın 5 günü açıktır. Kursumuza 14 yaşından itibaren herkes katılım sağlayabilir." açıklamalarında bulundu.

Başkan Aras: "Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü olmaları için çalışıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kadın Yaşam Merkezleri ve yürütülen pastacılık kurslarıyla ilgili yaptığı açıklamada kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesinin temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı, "Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bireyler olarak yer alabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kadın Yaşam Merkezlerimiz bu vizyonun en somut örneklerinden biri. Pastacılık gibi meslek edindirme kurslarımızla kadınlara hem meslek hem de özgüven kazandırıyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran, üretime ve ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlarımızın sayısını artırmak istiyoruz. Yeşilyurt, Bayır ve Yatağan'da açtığımız merkezlerdeki bu ilgi bizi son derece mutlu ediyor. Kadın emeğini görünür kılan ve toplumsal eşitliğe katkı sağlayan her çalışmanın yanındayız" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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