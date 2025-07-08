Muğla'da Kırsaldaki Yaşlılar İçin Yangın Güvenliği Projesi - Son Dakika
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Muğla'da Kırsaldaki Yaşlılar İçin Yangın Güvenliği Projesi

Muğla\'da Kırsaldaki Yaşlılar İçin Yangın Güvenliği Projesi
08.07.2025 15:47  Güncelleme: 15:49
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan yaşlı, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için hayata geçirdiği 'Kırsaldaki Çınarlar' projesiyle ev yangınlarına karşı önleyici adımlar atıyor. Özel duman dedektörleri evlere yerleştirilerek, yangın durumunda hızlıca müdahale edilmesi sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan yaşlı, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için hayata geçirdiği yeni projeyle muhtemel ev yangınlarına karşı önleyici adımlar atıyor. "Kırsaldaki Çınarlar" projesi kapsamında başlatılan uygulamada, yangın riskine karşı özel olarak geliştirilen duman dedektörleri evlere yerleştiriliyor.

Evlerdeki duman dedektörleri, yangın tehlikesi algılandığında 24 saat görev yapan komuta merkezine sinyal gönderiyor. Komuta merkezi öncelikle haneye en yakın aile bireylerini bilgilendiriyor; durumun acil olması halinde ise doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla itfaiye ekiplerine haber veriliyor. Böylece ekipler, müdahale etmeden önce evde engelli veya hareket kabiliyeti sınırlı bir bireyin yaşadığını biliyor ve müdahaleyi bu bilgiye göre şekillendiriyor.

Uygulama 13 ilçede hayata geçiyor

Proje, öncelikli olarak düşük gelir grubuna mensup ve yangın anında kurtarılması daha zor olan bireylerin yaşadığı hanelerde başlatıldı. Muğla'nın 13 ilçesinde yaygınlaştırılması planlanan uygulamayla, kırsalda yaşayan vatandaşların daha güvenli yaşam şartlarına sahip olması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Berkem Yenice de Kırsaldaki Çınarlar projesinin il genelinde 872 haneye hizmet verdiğini, duman dedektörü projesinin de ilk etapta 100 haneye uygulanacağını belirtti. Yenice; "Bu projemizi kırsaldaki çınarlar hizmetimizle beraber eş zamanlı olarak yürüteceğiz. Hizmetimize ilk etapta 100 hanemize yangın dedektörü takacağız. Bu yangın dedektörlerini takma amacımız ülkemizde yangınların aşırı artması sebebiyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet arasın da talimatıyla projemizi başlattık. Yakın zamanda 13 ilçemize de yaymayı planlıyoruz projemizi" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli Emre Yıldırım, Duman Dedektörü Projesi'nin amacının yangın anında olayı ihbar edemeyecek durumda olan vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşmak olduğunu söyledi. Yıldırım; "Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen yangın dedektörü projesi için yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerine cihazın montajını yaptık. İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak bizim bu projede üstlendiğimiz görev, yangın ve itfaiye olayları anında ihbar edemeyecek ve vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşmak, yardımcı olmak. Bu kapsamda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Kırsaldaki Çınarlar' projesi kapsamında başlatılan 'Duman Dedektörü' uygulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, bu projenin sadece bir yangın önlemi değil, dayanışmanın ve insana duyulan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti. Başkan Aras, yaşlı, engelli ya da hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların evlerine yerleştirdikleri duman dedektörleri, muhtemel bir yangın durumunda hayat kurtarıcı olacağını, 13 ilçeyi kapsayan bu projede ilk etapta 100 haneye ulaştıklarını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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