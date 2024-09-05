Muğla\'da Hafızlık Yarışması Finali Gerçekleştirildi

Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Muğla İl Müftülüğü tarafından organize edilen Kur'an Kursları arası "Hafızlık Yarışması"nın il finali, İl Müftülüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Yarışmada, Muğla İl Müftü Vekili Erkan Saral başkanlık yaparken, İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Elmas komisyon üyesi olarak görev aldı. Fethiye 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu öğrencisi Emir Doğan ve Fethiye Çamköy Hazreti Fatıma Kur'an Kursu öğrencisi Meryem Azra Kılıç'ın katıldığı yarışmada, her iki öğrenci de başarılı performanslarıyla göz doldurdu.

Birincilik ödüllerini kazanan Emir Doğan ve Meryem Azra Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi tarafından para ödülü ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplarla ödüllendirildi. İki öğrenci de Muğla'yı bölge yarışmalarında temsil etme hakkı kazandı. - MUĞLA