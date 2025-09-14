Muğla'da Öğrenciler Barınma Sorununa Dikkat Çekti - Son Dakika
Muğla'da Öğrenciler Barınma Sorununa Dikkat Çekti

14.09.2025 22:21
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, barınma sorununa çözüm bulunması için Milli Piyango Yurdu önünde toplandı. Öğrenciler, fahiş kira fiyatları ve yetersiz yurt kapasitesine dikkat çekerek devlet yetkililerini göreve çağırdı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, Milli Piyango Yurdu önünde toplanarak barınma sorununa dikkat çekti. Öğrenciler yetkililere "Çatısız kalmak kabul edilemez. Bakanlık, valilik ve belediye göreve" diye seslendi.

MSKÜ öğrencileri, Milli Piyango Yurdu önünde toplanarak, barınma sorununa çözüm bulunmasını istedi. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Muğla İl Başkanı Cem Özben, öğrenci toplulukları adına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün bizler ya fahiş kira fiyatlarıyla boğuşuyor ya da özel yurtların, emlakçıların ve fırsatçıların insafına terk ediliyoruz. Oysa barınma hakkı, bizim en temel hakkımızdır. Başımızı sokacak bir yer bulamadığımızda, derslerimize nasıl odaklanacağız? Barınma ihtiyacımızın karşılanmadığı koşullarda doğrudan doğruya öğrenme hakkımız da elimizden alınmaktadır. Daha başımızı sokacak bir çatı bulamadan biz gençler ülkemize nasıl katkı sunacağız? Biz Türk gençliği olarak okumak, üretmek istiyoruz. Vatanımıza, milletimize faydalı evlatlar olmak istiyoruz. Eğitimimiz, geleceğimiz için buradayız fakat barınma gibi temel bir ihtiyacın eksikliğiyle boğuşuyoruz. Devrimlerin ve Cumhuriyet'in sahibi olan bizlerin çatısız kalması kabul edilemez. Devletin en temel görevi, öğrencinin barınmasını sağlamaktır."

Cem Özben, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Öğrenciler olarak çağrımız nettir: Bu sorun yalnızca tespit edilmemeli, çözüm için tüm imkanlar seferber edilmelidir. Öğrencilerin acil barınma ihtiyacının karşılanması için devlet kurumları, öğretmen evleri, orduevleri, sosyal tesisler ve üniversite çevresindeki özel yurtlar ile oteller cüzi miktarlarla öğrencilerin kullanımına açılmalıdır. Konaklama ihtiyacını karşılamaya uygun binalar, pansiyonlar ve kamuya ait boş yapılar geçici yurt haline getirilmelidir. Üniversite içerisinde ve çevresinde uygun görülen arazilere geçici konaklama alanları kurulmalı; mevcut devlet yurtlarının kapasitesinin yetersizliği göz önüne alınarak planlı bir şekilde yurt sayısı artırılmalı, yurt koşulları iyileştirilmelidir. Bakanlık, valilik ve belediyeler eşgüdüm içinde hareket ederek tüm kamu imkanlarını bu doğrultuda seferber etmelidir. Biz gençler, ülkemiz için üretmek, milletimiz için faydalı olmak istiyoruz. Bunun için en temel ihtiyacımız olan barınma hakkının güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Bu hakkın ertelenmesi ya da görmezden gelinmesi kabul edilemez. Mağduriyetin derhal giderilmesi için Bakanlığı, valiliği ve belediyeyi göreve çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.