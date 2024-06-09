Muğla'da öğrencilere mesire alanında piknik etkinliği düzenlendi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrencilere mesire alanında piknik etkinliği düzenlendi.

Köyceğiz Yangı İlkokulu ve Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri birlikte Toparlar Kazancı Piknik Alanında okul pikniği yaptı. Piknikte öğrenciler eğlenerek yılın yorgunluğunu attı. Öğrencilere piknikte dondurma ve pilav ikram edildi. Yangı İlkokul ve Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimiz yıl boyu çalıştı. Öğrencilerimizi dinlendirmek için piknik etkinliği düzenledik. Öğrencilerimiz hem stres attı, hem de eğlendi. Piknikte öğrencilerimize ikramlarımız oldu. Öğrencilerimize yardımcı ve destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA