Muğla'da orman yangını - Son Dakika
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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Marmaris-Datça yolu üzerinde Balıkaşıran mevkiinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

10.08.2024 18:48  Güncelleme: 18:50
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Muğla'da orman yangını

MUĞLA - Marmaris-Datça yolu üzeri Balıkaşıran mevkiinde orman yangını meydana gelirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Yangın, Balıkaşıran mevkiindeki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de havadan sortileri ile destek verdi. Bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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