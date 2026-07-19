Muğla\'da Orman Yangınları için 24 Saat Gözetim

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı gözetleme kulelerinde 7 gün 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalarla ormanları anbean takip ediyor. Aydın ve Muğla genelindeki 51 yangın gözetleme kulesinde görev yapan personel, hem teknolojik sistemler hem de dürbünlerle en küçük dumanı dahi tespit ederek ekiplerin hızlı müdahalesini sağlıyor.

'51 kuleyle kesintisiz gözetim'

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Aydın ve Muğla illerinde toplam 51 yangın gözetleme kulesi bulunuyor. Kulelerin yerleri ise "ışınlama yöntemi" ile belirleniyor yani bir kulenin görüş alanının sona erdiği noktada diğer kulenin görüş alanı başlıyor. Böylece ormanlık alanlar kesintisiz olarak kontrol altında tutuluyor.

Bu kulelerin 31'inde dumana duyarlı kameralarla donatılmış sistemler görev yapıyor. Özel yazılımla çalışan kameralar, en küçük dumanı algıladığı anda alarm vererek yangına erken müdahale edilmesine imkan sağlıyor.

'Marmaris'te üç gözetleme kulesi görev yapıyor'

Muğla'nın Marmaris ilçesi Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında ise ikisi Marmaris'te, biri Datça'da olmak üzere personelli olarak üç yangın gözetleme kulesi, insansız olarak ta iki dijital gözetleme kulesi bulunuyor.

Yangın gözetleme kulelerinde görev yapan personel, yalnızca gözetleme yapmakla kalmıyor; yangın anında ekiplerin sevk ve idaresi, haberleşme, koordinasyon ve araç yönlendirmesinde de kritik görev üstleniyor, özellikle sarp arazide saha ekipleri ile amirler arasındaki iletişimde kilit rol oynuyorlar. Kulede bulunan yaşam alanlarında görevli personel vardiyalı sistemle çalışmalarını sürdürüyor. Yemek, dinlenme ve çalışma alanlarının yer aldığı kulede yaşam, yangın sezonu boyunca 24 saat kesintisiz devam ediyor.

Marmaris Orman işletme müdürlüğüne bağlı 16 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri ve 100'ün üzerinde görevli personel teyakkuzda dururken, ekipler bekleme noktaları ve devriye halinde tüm ilçeyi de kontrol altında tutarak olası bir yangına en hızlı müdahaleyi yapmak için görevlerinin başında duruyorlar.

'Teknoloji ve insan gözü birlikte çalışıyor'

Gözetleme kulelerinde görev yapan ekipler, dumana ve ısıya duyarlı kameraların yanı sıra dürbünlerle de sürekli tarama yapıyor. Kameralardan elde edilen görüntüler anlık olarak Bölge Müdürlüğü merkezine aktarılırken, kule personeli de sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yangın ihbarı alınması halinde ekiplerin bulunduğu konumlar bilgisayar sistemleri üzerinden izleniyor ve ekiplerin en kısa sürede yangın bölgesine ulaşmaları için yönlendirme yapılarak emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bilgi verilerek kurumlar arası koordinasyon sağlanıyor.

"En küçük dumanı bile anında bildiriyoruz"

Bayır Palamut Yangın Gözetleme Kulesi görevlisi Ramazan Özbek, kulede yürütülen çalışmalar hakkında, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptıklarını belirterek, bir personelin gece boyunca nöbet tuttuğunu, herhangi bir olumsuzlukta dinlenmede olan personelin de hemen göreve katıldığını söyledi.

Gözetleme sırasında bir personelin dürbünle sürekli tarama yaptığını, diğer personelin ise haberleşmeyi yürüttüğünü ifade eden Özbek, bilgisayar ve araç takip sistemleri sayesinde yangına giden ekiplerin anlık olarak takip edildiğini belirtti.

Yangın anında ekipleri en kısa güzergahtan olay yerine yönlendirdiklerini kaydeden Kule gözetleme memuru Özbek, "Gözetleme sırasında en ufak bir duman gördüğümüzde hemen en yakın araçlarımızı yönlendiriyoruz. Santrala ve amirlerimize bilgi veriyoruz. Dumanın bulunduğu nokta hakkında gerekli bilgileri aktarıyor, haberleşmeyi kesintisiz sağlıyoruz " sözleri ile görevini tanımladı.

Erken müdahalede kuleler kritik rol oynuyor

Orman Bölge müdürlüğü yetkileri, orman yangınlarıyla mücadelede ilk dakikaların büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yangın gözetleme kulelerinde görev yapan personelin teknolojik sistemlerle birlikte yürüttüğü kesintisiz gözetimin, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasında kritik rol üstlendiğini vurguladı. Gözetleme kulelerinde sürdürülen 24 saatlik nöbet sayesinde en küçük duman bile kısa sürede tespit edilerek kara ve hava ekipleri hızla bölgeye sevk edildiği ifade edildi. - MUĞLA