Muğla'da Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi ile Anneler ve Çocuklar Sosyalleşiyor - Son Dakika
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Muğla'da Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi ile Anneler ve Çocuklar Sosyalleşiyor

Muğla\'da Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi ile Anneler ve Çocuklar Sosyalleşiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi ile 2-6 yaş arası çocuklar ve anneleri için sosyalleşme fırsatları sunuyor. Haftalık düzenlenen atölyeler, çocukların el becerilerinin gelişiminin yanı sıra, anneleriyle olan bağlarını güçlendiriyor.

01.11.2024 16:20  Güncelleme: 16:23
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi'nde haftanın her günü yapılan Anne- Çocuk atölyesi ile 2-3 ve 4-6 yaşındaki çocuklar anneleriyle sosyalleşiyor.

Çocukların oyuncak alabildiği, eğlenceli eğitimlerle öğrendiği, sosyalleştiği, psikolojik danışmanlık ve oyun terapisi aldığı bu sosyal alan ailelerin yüzünü güldürüyor. Farklı atölyelerle çocukların etkinlikler yaptığı Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi'nde her hafta yapılan 2-3 ve 4-6 yaş arası çocukların anneleriyle katıldığı Anne-Çocuk atölyesinde çocuklar sosyalleşirken anneleri ile de bağları kuvvetleniyor. 'Kolye yapıyorum', 'Mandalı Açalım', 'Mutlu Güneş' 'Kirpim Makarnadan' gibi çeşitli eğitimlerle çocukların el becerileri gelişirken sosyalleşmeleri de sağlanıyor.

Özlem Duran, "Bu etkinlikler çocuklarımız için çok değerli"

Anne-Çocuk atölyesine katılan anne Özlem Duran, "İlk defa geliyorum buraya. Çok güzel buldum. Çünkü ben çalışmıyorum. Çocuğum ile bire bir kendim ilgileniyorum. Evde yetemediğim ve çocuğumun da sosyalleşmesini istediğim için burası çok güzel. Diğer çocuklar ile farklı etkinlikler yapması çocuğum açısından güzel bir etkinlik bence" şeklinde konuştu.

Kadriye Rabia Erdoğmuş: "Atölyeler çocuğumun gelişimine katkıda bulundu"

Çocuğunu düzenli olarak atölyelere getiren anne Kadriye Rabia Erdoğmuş: "Bir yıldır düzenli olarak oyuncak kütüphanesine ve anne çocuk atölyelerine çocuğumu getiriyorum. Birçok da faydasını gördüm çocuğumun gelişimi açısından. Çocuklar zevkle bu atölyelere geliyorlar. Onlar için çok faydalı oluyor. Kendini çok fazla geliştirdi. Oyunlara katılımı. Arkadaşları ile olan birebir diyaloglarını çok artı yönde fayda sağladı. Çok memnunum ve düzenli bir şekilde getirmeye devam edeceğim"

Seniha Karadağ: "Çocuğumun çeşitli becerileri gelişsin diye buradayız" dedi.

Çocuğunun gelişimi için geldiğini ifade eden anne Seniha Karadağ, "Çocuğumun sosyalleşmesi açısından, çeşitli beceriler edinmesi açısında çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun için buraya geldim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi ile Anneler ve Çocuklar Sosyalleşiyor - Son Dakika

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