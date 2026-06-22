Muğla Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitimi Daire Başkanlığı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Seminer-1 Salonu'nda belediye personeline yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Seminer-1 Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, Figan Erozan tarafından verildi. Büyükşehir Belediyesi personelinin katıldığı eğitimde toplumsal cinsiyet kavramı ve eşitlik yaklaşımı farklı boyutlarıyla ele alındı. Eğitimde; cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farklar, toplumsal cinsiyet kalıpları ve önyargıları, günlük yaşamda karşılaşılan eşitsizlikler, kadın ve erkeklerin toplumsal yaşamdaki rolleri, fırsat eşitliği, ayrımcılığın önlenmesi ve insan hakları perspektifinde toplumsal cinsiyet eşitliği konuları katılımcılarla paylaşıldı. Katılımcılar, toplumsal yaşamda ve çalışma hayatında karşılaşılan eşitsizlik örnekleri üzerinden değerlendirmelerde bulunarak konuya ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırma fırsatı buldu. Eğitim süresince gerçekleştirilen grup çalışmaları ve interaktif etkinliklerle adil yaklaşımın bireysel ve toplumsal düzeydeki önemi vurgulandı.

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca kadınların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Eşit, kapsayıcı ve adil bir toplumun inşasında bireylerin üstlenebileceği roller üzerinde durulurken, katılımcılar eğitim sonunda görüş ve değerlendirmelerini paylaşarak programı tamamladı. - MUĞLA