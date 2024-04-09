Muğla\'da Türk Polis Teşkilatı\'nın 179\'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası sebebiyle şehitlikte dua edildi

Kredi Kartı Borçlarındaki Artış Yoksulları Zora Sokuyor

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takibe düşen kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti. Ateş, sadece mart ayında 1,5 milyar liralık kredi kartı borcunun ödenemediği için takibe düştüğünü belirtti. Yılbaşından beri takibe düşen kredi kartı borcu 5,8 milyar lirayı aştı. Ateş, seçim sonrasında yasal takip sürecinin artacağını ve batık kredi borçlarının daha da artacağını ifade etti. Ayrıca tüketici kredilerindeki batık oranının da hızla arttığına dikkat çekti.