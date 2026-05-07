Büyükşehir'den trafik bilinci oluşturan etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir'den trafik bilinci oluşturan etkinlik

Büyükşehir\'den trafik bilinci oluşturan etkinlik
07.05.2026 13:01  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında Menteşe ilçesinde bilgilendirme standı açtı. Etkinlikte öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı ve ilk yardım konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı trafik güvenliğini artırmak ve ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 3-9 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında Menteşe ilçesi Sınırsızlık Meydanı'nda bilgilendirme standı açtı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara trafik kuralları ve ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi verilirken, öğrencilere yönelik çeşitli eğitim materyalleri ve hediyeler dağıtıldı.

Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kurulan stantlarda özellikle çocuklar ve gençlere yönelik trafik bilinci oluşturulması hedeflenirken, öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı. Etkinlikte trafik güvenliği konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılırken, ilk yardımın hayati önemine dikkat çekildi.

Başkan Aras: "Trafik güvenliği sürekli bir sorumluluktur"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Trafik ve İlk Yardım Haftası'nın toplum açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Aras, "Her yıl 3-9 Mayıs tarihlerinde kutladığımız Trafik ve İlk Yardım Haftası büyük bir öneme sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamlı haftada, trafik güvenliği ve ilk yardım konularında farkındalık oluşturmak hepimizin görevi. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, halkımızın bilinçlenmesi ve trafikte güvenlik seviyesinin artırılması adına son derece önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki bu çalışmalar yalnızca bir haftayla sınırlı kalmamalı, yıl boyunca devam etmelidir. Tüm sürücülerimizi dikkatli ve duyarlı olmaya, trafik kurallarına uymaya davet ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den trafik bilinci oluşturan etkinlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:51
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
13:45
Sezonu kapattı Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray’a şok
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:59:29. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den trafik bilinci oluşturan etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.