Büyükşehir\'den trafik bilinci oluşturan etkinlik

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı trafik güvenliğini artırmak ve ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 3-9 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında Menteşe ilçesi Sınırsızlık Meydanı'nda bilgilendirme standı açtı.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara trafik kuralları ve ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi verilirken, öğrencilere yönelik çeşitli eğitim materyalleri ve hediyeler dağıtıldı.

Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kurulan stantlarda özellikle çocuklar ve gençlere yönelik trafik bilinci oluşturulması hedeflenirken, öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı. Etkinlikte trafik güvenliği konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılırken, ilk yardımın hayati önemine dikkat çekildi.

Başkan Aras: "Trafik güvenliği sürekli bir sorumluluktur"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Trafik ve İlk Yardım Haftası'nın toplum açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Aras, "Her yıl 3-9 Mayıs tarihlerinde kutladığımız Trafik ve İlk Yardım Haftası büyük bir öneme sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamlı haftada, trafik güvenliği ve ilk yardım konularında farkındalık oluşturmak hepimizin görevi. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, halkımızın bilinçlenmesi ve trafikte güvenlik seviyesinin artırılması adına son derece önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki bu çalışmalar yalnızca bir haftayla sınırlı kalmamalı, yıl boyunca devam etmelidir. Tüm sürücülerimizi dikkatli ve duyarlı olmaya, trafik kurallarına uymaya davet ediyorum" dedi. - MUĞLA