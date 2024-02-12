Muğla\'da Unutulmaya Yüz Tutmuş Oyunlar Çocuklara Oynatılıyor

Muğla'da unutulmaya yüz tutmuş oyunları çocuklara oynatma etkinliği düzenlendi.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri tarafından düzenlenen etkinlikte 90'lı yılların çember oyunu, topaç çevirme, misket/bilye, seksek, ip atlama, yakar top, mendil kapmaca, dokuztaş gibi oyunlarla çocukların günümüz şartlarında teknolojiden uzak tutulması sağlanıyor.
Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, "çocuklarımızın en doğal hakkı olan sokak oyunlarını oynama haklarını onlara verebilme adına düzenlemiş olduğumuz otantik çocuk oyunları etkinliğimizde, bir ilki yaparak kültürümüzden gelen sokak oyunlarını düzenledik ve çocuklarımız sokak oyunlarını oynama şansını bulmaktadırlar. Oyun çocuğa sorumluluk almayı, işbirliğini öğretir. Çocuğun kendine güvenini geliştirme, karar verme, girişimci olma, problem çözme yeteneklerinin gelişmesine, özgür bir birey olarak gelişimine ve sosyalleşmesine yardımcı olur. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı, sağlıklı bireyler olarak yarınlara hazırlamak hepimizin insanlık görevidir. Teknolojik oyunları yoğun kullanmaya başlayan çocuklarımız Uluslararası Gençlik Merkezimizin başlattığı ve devam ettirdiği geleneksel otantik çocuk oyunları etkinlikleri ile çocuklar bireysel, sosyal, rekabetçi ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamaya başladılar. Bizler toplumun en küçük halkası olan ailenin tamamına çocuklar ile dokunarak pozitif yansımaların gelecek nesillere aktarmak aynı zamanda gönüllülük çalışmalarıyla okullarda da bu etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Geçmişten gelen bu oyunların unutulmaması gelecek nesillere aktarılmasında gönüllü gençlerimizle bir köprü görevi üstlendik. Emeği geçen gönüllü gençlere ve gençlik çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gönüllü gençlerden Musa Eren; "Çocukluğumuzda kendimiz yapmış olduğumuz oyuncakları ve oyunları bugün gençlik merkezimizde çocuklarla birlikte oynamaktan çok mutlu oldum. Çocuklarla birlikte yarışmalar yaptık aynı zamanda beraber oyunlar tasarladık. Benim açımdan çok güzel bir deneyim oldu ve adeta geçmişe yolculuk yaptık. Bu tür farkındalık etkinliğine katkı sağlayan bakanlığımıza çok teşekkür ederim "dedi - MUĞLA
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