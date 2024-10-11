Muğla'da Yaban Hayvanları Fotokapanla Görüntülendi - Son Dakika
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Muğla'da Yaban Hayvanları Fotokapanla Görüntülendi

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Muğla'da Doğa Koruma Müdürlüğü, yaban hayvanlarını fotokapanla görüntüledi, zengin türler belgelendi.

11.10.2024 17:27
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Muğla'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

MUĞLA - Muğla'da yaban hayvanları Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapana yansıdı.

Muğla, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile dikkat çeken bölgelerden biri olarak, yaban hayatı zenginliği ile de ön plana çıkıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yayınlanan videoda, Muğla'nın ormanlık alanları, dağları, gölleri ve kıyı bölgeleri birçok farklı türde yaban hayvanın görüntüsü fotokapana yansıdı.

Yayınlanan videoda, Muğla'da yaşayan Bozayı, Karakulak, Şahin, Kurt, Porsuk, Alageyik, Su Samuru, Tilki, Sansar, Yaban Domuzu, Yaban Keçisi(Teke) gibi yaban hayvanları görüntüye yansıdı. Özellikle nesli tükenmekte olan bazı türler, koruma altına alınan bölgelerde gözlemleniyor. Yaban keçisi, çakal, tilki, karakulak gibi memeliler de Muğla'nın dağlık ve ormanlık alanlarında yaygın olarak bulunuyor.

Kaynak: İHA

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