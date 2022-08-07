Gök gürültülü sağanak yağış yaklaşık bir saat sürdü. Hava sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Menteşe ilçesinde bir saatlik sağanak yağış sonrası güneş yüzünü tekrar gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir gün önce yapılan uyarıda Muğla'nın iç kesimlerine öğle saatlerinde başlayacak sağanak yağış uyarısı sonrası beklenen yağış saat 14.15'te başladı. Sağanak yağışın ilk saatlerinde fırtına ile birlikte başlayan sağanak yağış ardından yerini sakinliğe bıraktı.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Muğla'da yağmur sürprizi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.