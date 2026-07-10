Muğla\'da Yaz Okulu Projesi İmzalandı

Muğla Valiliği himayesinde hayata geçirilecek 'Yaz Okulu Projesi' için iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlerin dinamizmini artırmak, yaz tatillerini verimli ve nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla uygulanacak proje kapsamında öğrenciler; Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve temel dini bilgiler eğitimlerinin yanı sıra çeşitli sportif, kültürel ve sosyal etkinliklere katılacak.

Yaz okulu süresince futbol, basketbol, voleybol, badminton, dart, satranç ve geleneksel çocuk oyunları gibi faaliyetlerle öğrencilerin fiziksel gelişimleri desteklenirken; kültür gezileri, yarışmalar, takım oyunları ve atölye çalışmalarıyla da sosyal becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Yaz Okulu Projesi" İş Birliği Protokolü, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve TÜGVA Muğla İl Temsilciliği arasında Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda imzalandı.

Proje ile çocuk ve gençlere güvenli, eğitici ve keyifli bir yaz dönemi sunulması, onların sosyal, kültürel, sportif ve manevi yönden gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. - MUĞLA