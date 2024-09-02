Muğla\'da Yeni Adli Yıl Açılış Töreni Düzenlendi

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Muğla Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonuna bağlı hakimler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan Cumhuriyet savcıları ve meslektaşlarının katılımıyla, yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi.

Tören, Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstü çelenk sunma ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşma yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez "Yeni adli yılla birlikte, tüm birimlerimiz artan ve yenilenen kadromuzla tam kapasite ile hızlı ve etkin şekilde çalışmaya başlayacak, vatandaşımızın son kapısı olan adalete olan inancını ve güvenini daha da arttıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2024 - 2025 adli yılının ülkemize, milletimize, yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum "ifadesini kullandı.

Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan" Bugün, 2024-2025 adli yılın açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yargı mensupları olarak bir kez daha hukukun üstünlüğüne olan inancımızı ve adaletin sağlanmasındaki sorumluluğumuzu hatırlıyor, bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirme kararlılığımızı tazeliyoruz. Geriye dönüp baktığımızda yaşadığımız zorlukları ve başarıları değerlendirmeli; önümüzdeki döneme ise daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli bir şekilde hazırlanmamız gerektiğini bilmeliyiz. Hukukun ışığında yol almaktan asla taviz vermemeliyiz. Kıymetli meslektaşlarım ve baromuzun değerli avukatları, adli yıl açılışları hukuk camiamızdaki dayanışmanın ve iş birliğinin önemini, bir kez daha hatırladığımız anlardır. Hep birlikte el ele vererek, hukukun üstünlüğü ilkesini daha da güçlendireceğiz. Hepimizin gayesi, adaleti en doğru ve en hızlı şekilde tecelli ettirmektir. Bu düşüncelerle. 2024-2025 adli yılının başta yargı camiamız olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Başarı dolu, adil ve huzurlu bir yıl diliyorum "dedi. - MUĞLA