Muğla Valiliği, Köyceğiz\'deki yeraltı sularını kiraya verme ihalesi yapacak

ESMA TURAN
Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Köyceğiz ilçesinde bulunan yeraltı sularının 3 yıl süreyle kiralama ihalesi yarın yapılacak. Muğla Su İnisiyatifi, YİKOB'un yeraltı sularının kiraya verme yetkisinin olmadığını belirterek, ihalenin iptal edilmesi için çağrıda bulundu.
YİKOB, Köyceğiz Yayla Mahallesi'nde yeraltı sularının içme suyu olarak satışına yönelik 3 yıl süreyle kiraya verilmesi için 18 Ocak'ta ihale açmıştı. YİKOB'un internet sitesinde yer alan ilanda "Köyceğiz İlçesi Yayla Mahallesinde bulunan, aşağıda mevkii, sınırları ve debisi yazılı Yeraltı Suları, Satış Amaçlı İçme Suyu Amacına Yönelik olarak 3 Yıl süreli kiralama İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesine göre 'Açık Teklif Usulüyle' ile ihale edilecektir" denildi. İhalenin tarihi ise 8 Şubat Perşembe günü olarak belirlendi.
"MEŞRU MÜCADELEYİ YÜRÜTECEĞİZ"
Muğla Su İnisiyatifi ise ihaleye tepki gösterdi. İnisiyatiften yapılan açıklama şöyle:
"Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğinin 5. maddesinde tanımlanmıştır. Bu görev ve yetkiler arasında yeraltı sularının kiraya verilmesi yetkisi yer almamaktadır. Muğla YİKOB'un görevi ve yetkisi olmadan su varlıklarının özelleştirilmesi için ihale açması yönetmeliğe aykırı ve suç niteliğindedir. Muğla Su İnisiyatifi olarak suyun yaşam hakkı olduğunu ve ticarileştirilemeyeceğini temel alan çalışmalarımızın gereği olarak Muğla Valiliği'ni suç niteliğinde olan söz konusu ihaleyi iptal etmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz. MSİ olarak konun takipçisi olacağımızı ve eğer ihale gerçekleşirse bu özelleştirme girişimini durdurmak için her türlü yasal ve meşru mücadeleyi yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz."
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