Muğla'da yerleşim yerleri arasında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'da yerleşim yerleri arasında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümbet Mahallesi'nde çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ancak vatandaşlar bahçe hortumları ve kovalarla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale etti. Yangında otluk alan tamamen yanarken bazı ahşap malzemeler ve tahtalar zarar gördü.

30.07.2024 21:32
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Yangını söndürmek için seferber oldular

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerlerinin arasında çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Gümbet Mahallesi'nde otluk alanda bugün yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa zamanda yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar, bahçe hortumları ve kovalarla alevleri söndürmeye çalıştı. Vatandaşlar, bölgeden geçen bir su tankeriyle de söndürme çalışması yaptı. Alevlerin yol kenarında park halindeki otomobile yaklaşması üzerine otomobil vatandaşlar tarafından kol gücüyle kenara çekildi.

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi olay yerine geldi. İtfaiye ve vatandaşların çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ayrıca yangın söndürme helikopteri de bir sortiyle söndürme çalışmasına katıldı.

Yangında Tepe Taksi mevkisindeki otluk alan tamamen yanarken alanda bulunan bazı ahşap malzemeler ve tahtalar zarar gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da yerleşim yerleri arasında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da yerleşim yerleri arasında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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