Muğla'da Zabıta Ekipleri Sahipsiz Midyeleri İmha Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muğla'da Zabıta Ekipleri Sahipsiz Midyeleri İmha Etti

Muğla\'da Zabıta Ekipleri Sahipsiz Midyeleri İmha Etti
30.07.2025 10:27  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde sahipsiz olarak bırakılan 5 koli midyeye el konuldu. Gıda güvenliği açısından risk taşıyan ürünler, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından imha edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Muğla Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında peron alanına bırakılmış ve sahipsiz olduğu tespit edilen 5 koli midyeye el koydu.

Gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı titizlikle hareket eden zabıta ekipleri, koli içerisindeki midyelerin sahibinin belirlenememesi üzerine durumu Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, söz konusu ürünler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında uygun olmayan şartlarda taşındığı ve kaynağı belirsiz olduğu gerekçesiyle imha edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Zabıta Ekipleri Sahipsiz Midyeleri İmha Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Çatalca’da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı Çatalca'da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı
Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti
Giden gidene Beşiktaş’ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
Bruce Lee’nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı!
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı

09:58
8.8’lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2’nci büyük depremi sayılabilir
8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir
09:08
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu
8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
14:42
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
İBB operasyonunda gözaltına alınanların isimleri belli oldu
14:37
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
14:30
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda’nın son görüntüleri
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri
14:29
Yıllardır çözülemeyen sır Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
14:28
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
14:15
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
14:13
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
14:00
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 10:31:03. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Zabıta Ekipleri Sahipsiz Midyeleri İmha Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.