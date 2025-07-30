Muğla\'da Zabıta Ekipleri Sahipsiz Midyeleri İmha Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Muğla Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında peron alanına bırakılmış ve sahipsiz olduğu tespit edilen 5 koli midyeye el koydu.

Gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı titizlikle hareket eden zabıta ekipleri, koli içerisindeki midyelerin sahibinin belirlenememesi üzerine durumu Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, söz konusu ürünler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında uygun olmayan şartlarda taşındığı ve kaynağı belirsiz olduğu gerekçesiyle imha edildi. - MUĞLA