Muğla'daki huzurevinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü programında pasta kesildi - Son Dakika
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Muğla'daki huzurevinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü programında pasta kesildi

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Muğla\'daki huzurevinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü programında pasta kesildi
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Muğla'daki Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında program düzenlendi. Vali Yardımcıları Murat Sarı ve A. Ferhat Özen ile İl Müdürü Mahmut Selçuk, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek günlerini kutladı, pasta birlikte kesildi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevinde bir program düzenlendi.

Programa Muğla Vali Yardımcıları Murat Sarı ve A. Ferhat Özen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk katıldı. Vali yardımcıları ve İl Müdürü Selçuk, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Vali Yardımcıları Sarı ve Özen ile İl Müdürü Selçuk, yaşlılarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ziyarette büyüklerin gününü kutlayan heyet, kendilerine iyi dileklerini iletti.

Program kapsamında 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hazırlanan pasta, huzurevi sakinleriyle birlikte kesildi. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle gerçekleştirilen programda, yaşlı bireylerin toplumdaki değerine ve onların yaşam tecrübelerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'daki huzurevinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü programında pasta kesildi - Son Dakika
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