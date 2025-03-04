Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi Faaliyetlerine Devam Ediyor

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Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi faaliyetlerini sürdürüyor

MUĞLA - Türkiye'de yerel yönetimler düzeyinde bir ilke imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi'ni kurarak felsefenin toplumsal yaşamla iç içe olması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu "Felsefe için felsefe değil, yaşam için felsefe" ilkesiyle yola çıkan Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi, eleştirel, dayanışmacı ve özenli düşünme biçiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Muğla'nın 13 ilçesinde Felsefe etkinlikleri gerçekleştiriliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Felsefe ve Yaşam Akademisi ile Teorik ve Pratik Felsefe olmak üzere iki temel alanda çalışmalar yürütülüyor. Pratik Felsefe alanında uzman felsefecilerin rehberliğinde "Herkes İçin Felsefe Oturumları", "Çocuklarla Felsefe Oturumları" ve "Birlikte Düşünelim" etkinlikleri düzenleniyor. Ayrıca "Terasta Felsefe Günleri" ve "Felsefe Yolda Olmaktır" oturumlarıyla Fethiye, Dalaman, Datça, Milas, Ula, Yatağan, Bodrum, Ortaca, Köyceğiz, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde felsefi tartışmalar halkla buluşuyor. Akademi, "Eleştirel Film Günleri" ve "Yaşam İçin Felsefe Atölyeleri" gibi etkinliklerle de çalışmalarına devam ediyor.

Uzman isimlerin katıldığı panel ve seminerler düzenlendi

Teorik Felsefe kapsamında ise akademisyenler ve uzman eğitmenlerin katılımıyla pek çok seminer ve panel gerçekleştirildi. "Cumhuriyet ve Kadın Semineri", "Felsefe, Yaşam ve Toplum Semineri", "Felsefede Yaşam, Yaşamda Felsefe Paneli" gibi etkinlikler düzenlenirken, Türkiye Felsefe Kurumu ve UNESCO iş birliğiyle Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin katıldığı "Cumhuriyet ve Felsefe Kongresi" büyük ilgi gördü. Ayrıca, Felsefe Kültür Sanat Derneği ile iş birliği içinde "Özgürlüğün Felsefesi" temalı FKDS 8. Sonbahar Buluşması da akademik etkinlikler arasında yer aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi, Muğla'nın tüm ilçelerine ve köylerine ulaşarak felsefenin doğasında bulunan eleştirel düşünme becerisiyle tanışmayan çocuk ve birey kalmamasını hedefliyor.

Kiraz: "Eleştirel düşünme biçimini toplumumuza kazandırmayı hedefliyoruz"

Felsefe için felsefe değil yaşam için felsefe ilkesiyle çalıştıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Uzman Felsefeci Selda Kiraz, "Felsefe ve Yaşam Akademisi olarak Pratik ve Teorik Felsefe olmak üzere iki temel unsur üzerine çalışmalarını inşa ediyor. Pratik Felsefe alanında Yaşam İçin Felsefe ve Eleştirel Film Günleri etkinlikleri kapsamında her hafta felsefi bir problem üzerine "Birlikte Düşünerek" düşünceler geliştirdiğimiz felsefe oturumlarımızı kapsıyor. Teorik Felsefe ile de alanında uzman akademisyenlerin davet edilmesiyle Pratik Felsefe Oturumlarında pratik ettiğimiz felsefi problemlerin, soruların teorik arka planını öğreniyoruz. Bunları yaparken de temel amacımız toplumumuzda giderek eksikliğini hissettiğimiz eleştirel düşünme biçiminin yerleşmesi. Felsefe bu topraklarda hep vardı. Bizler de akademimizle çeşitli filozofların yaşadığı Kıyı ege boyunca felsefeyi tekrardan insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu sebeple de tekrar "Felsefe için felsefe değil, yaşam için felsefe" ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Aras, "Felsefe sayesinde, aramızdaki farklılıkları birer uzaklaşma olarak değil birer zenginleşme olarak kucaklayabiliriz"

Muğla'nın geçmişinden gelen bir felsefe tarihi olduğuna değinen Başkan Aras, "Felsefenin ve bilimin doğduğu topraklara sahip olan Muğla, kendine özgü idealleri, mücadelesi ve entelektüel birikimiyle ülkemizde ve dünyada özel bir yere sahiptir. Muğla'mızı Muğla yapan şey onun bir kültür merkezi olmasıdır. Haklarımızın, özgürlüklerimizin sosyal, ekonomik, politik, teknolojik boyutlarını titiz bir şekilde tartışmaya açtığımız ölçüde onları geliştirebilir ve ilerleyebiliriz. Bunun için de her şeyden önce taze ve cesur düşüncelere ihtiyacımız vardır. İşte; taze ve cesur düşüncelerle ilk buluştuğumuz yerlerden biri de felsefedir. Felsefe sayesinde, aramızdaki farklılıkları birer uzaklaşma olarak değil birer zenginleşme olarak kucaklayabiliriz. Bu şekilde birbirimizin yaşamlarını zorlaştıran değil kolaylaştıran insanlar olabiliriz. Birbirimize yaklaşabiliriz" diye konuştu.