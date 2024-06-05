Muğla Güzel Sanatlar Lisesi'nden Yılsonu Resim Sergisi - Son Dakika
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Muğla Güzel Sanatlar Lisesi'nden Yılsonu Resim Sergisi

Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Resim Alanında öğrenim gören öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı görsel sanat çalışmalarının sergilendiği yılsonu resim sergisi açıldı. Sergide, öğrencilerin birbirinden renkli çalışmaları büyük beğeni topladı. Açılış törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

05.06.2024 14:00
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Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Resim Alanında öğrenim gören öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı görsel sanat çalışmalarının sergilendiği yılsonu resim sergisi açıldı.

Öğrencilerin birbirinden renkli çalışmalarını tuvallere aktararak ölümsüzleştirdiği sergi, büyük beğeni topladı. Sergide, öğrencilerin yıl boyunca ortaya koydukları hünerler gözler önüne serildi. Hem öğrenciler hem de vatandaşlar, sergiyi ilgiyle gezdi ve eserleri takdir etti. Açılış törenine Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Alanı öğrencileri de klasik müzik melodileri ile katkıda bulunarak, sergiye renk katarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Öğrencilerin sanat yeteneklerini sergilemesine imkan tanıyan etkinlik, sanatseverlerin ilgisini çekerken İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Güzel Sanatlar Lisesi'nden Yılsonu Resim Sergisi - Son Dakika

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