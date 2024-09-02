Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Sabri Acarsoy İlkokulunu ziyaret etti

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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Sabri Acarsoy İlkokulunu ziyaret ederek, eğitim-öğretim hayatına ilk adımlarını atan ana sınıfı ve 1'inci sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak oldu. Uyum Haftası Programı çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, öğretmenler ve velilerle de bir araya geldi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, program kapsamında yaptığı açıklamada, "Uyum Haftası Programı ile eğitim öğretim hayatlarına ilk adımı atan yavrularımızın yeni okullarına ve öğretmenlerine kavuşmalarının heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte paylaşıyor, tüm öğrencilerimize sağlıklı, başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA