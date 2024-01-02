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Muğla Köyceğiz'de Yeni Camii İnşaatı Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Muğla Köyceğiz'de Yeni Camii İnşaatı Tamamlanmak Üzere

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Sazak Mahallesi'nde geçen sene başlanan camii inşaatı sona gelmiştir. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, inşaatın durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, caminin son aşamalarının tamamlandığını ve en kısa sürede açılışının gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Karagöz, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini sunmuştur.

Muğla Köyceğiz\'de Yeni Camii İnşaatı Tamamlanmak Üzere
02.01.2024 - 09:19,  Güncelleme: 09:21
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Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Sazak Mahallesi Alan mevkiinde geçen sene yapımına başlanılan camii inşaatında sona gelindi.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz inşaatın durumu hakkında açıklamalarda bulunarak: "Sazak Alan Camiimiz bitmek üzere. Başta Köyceğizli hayırseverler olmak üzere Devlet-Millet işbirliğinde yapımına başlanılan yeni camiinin son olarak halıları serilmiş, elektrik aksamı bitirilmiş olup, dış cephesinde yapılacak işlemler devam etmektedir. Dış cephesinde yapılacak yağmur giderleri ve çevre düzenlemesi de bitince en kısa sürede açılışını gerçekleştireceğiz. Camimizin yapımında emeği geçen başta Köyceğizli hayırseverlerimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, mimarından ustasına varıncaya kadar zerre miktarı da olsa emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle şehadetleri dinimizin temelleri olan ezanlarımız yeni yapılan Sazak Alan Camimizde okunacaktır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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