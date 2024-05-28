Muğla Menteşe Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 yıl önce kurulan Menteşe Anadolu Lisesi (MENTAL), bu dönem ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreni kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü ve Atatürk büstüne çelenk sunma töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Çelenk sunma töreninde konuşma yapan Menteşe Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nerdem Özcan, okulun ilk mezunlarını vermesinin onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Menteşe Anadolu Lisesi olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz yeni hayatımızın ilk veda yürüyüşümüzü tamamlamak, başlangıçlarına 'Merhaba' demek için ulaştığımız bugünde, Ata'mızın huzurunda büyük bir gurur, büyük bir onur duyduğumuzu göstermek için buradayız. Bu Türk Gençliği olarak, Atatürk ilke ve inkılaplarının, bize emanet edilen Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz. Sorumluluk bilinciyle, durmadan, yılmadan yürüyeceğimize söz vermek için buradayız" dedi.

Özcan, konuşmasının devamında "Menteşe Anadolu Lisesi'nin ilk kıvılcımları olarak bizler, yeni başlangıçlara kanat çırpmak ve heyecanımızı paylaşmak için huzurundayız. MENTAL ailesi için hayal ettiğimiz birçok anlayış ve geleneğin meşalesini bugün burada hep birlikte yakıyor ve ilk adımı atıyoruz. MENTAL ailesi, her yıl gelişen ve büyüyen bir anlayışla başarı çıtasını yükseltecek ve kendisinden sonra gelen nesillere aktaracaktır. Yıllar sonra mezunu olmaktan gurur duyduğunuz bir geleneğin sahibi olacaksınız. Onun için bugünü bir veda günü olarak değil yeni başlangıçlara adım olarak görüyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun, hayalleriniz gerçek olsun. Menteşe'nin ilk mezunları, Veda Yürüyüşü'müz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Tören, okul yönetimi ve öğrencilerin Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla sona erdi. - MUĞLA