Muğla Menteşe'de orman yangınına 13 helikopter ve 7 uçakla müdahale sürüyor
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını 13 helikopter, 7 uçak ve 187 personelle kontrol altına almaya çalışıyor.
Haber: Esma TURAN
(MUĞLA) - Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye bağlı Yaraş Mahallesi yakınlarında saat 05.40 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangına 13 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 9 su tankeri, 7 dozer ve 187 personel ile müdahale ediliyor.
Kaynak: ANKA
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