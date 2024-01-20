Muğla\'nın Dalaman ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 'İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı' Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında gerçekleştirildi.

Dalamanda gelişen olayların ve yapılan çalışmaların değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda her birim kendi konusu ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlık ettiği toplantıya Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kürşat Öncel, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. - MUĞLA