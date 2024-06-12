Muğla'nın siyasetinin renkli ismi Musa Gökbel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Muğla'nın siyasetinin renkli ismi Musa Gökbel son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın ilçesinde siyasetinin renkli ve önemli isimlerinden, 18. Dönem Muğla Milletvekili Musa Gökbel (76) son yolculuğuna uğurlandı. Gökbel, bir buçuk aydır kanser tedavisi görüyordu ve önceki gün hayatını kaybetti. CHP Bodrum İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen törene siyasetçiler ve sevenleri katıldı. Gökbel, Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

12.06.2024 18:54
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Muğla'nın ilçesinde siyasetinin renkli ve önemli isimlerinden, 18. Dönem Muğla Milletvekili Musa Gökbel (76) son yolculuğuna uğurlandı.

1987-1991 yılları arasında milletvekilliği yapan ve Süreyya Öneş Derici'den önce Bodrum'un son milletvekili olan 76 yaşındaki Musa Gökbel, bir buçuk aydır hastanede kanser tedavisi görüyordu. Gökbel, önceki gün hayatını kaybetti. Gökbel'in vefatı, sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.

Musa Gökbel için bugün ikindi namazı öncesinde CHP Bodrum İlçe Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, "Musa Gökbel, 32 sene sonra bayrağı devraldığım, onun 10'da 1'i kadar başarılı olsam dediğim çok kıymetli bir büyüğümdü. Çok üzgünüz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bizler, Musa ağabey ile aile dostuyduk. Dede baba dostumuzdu bizim. Aynı zamanda bizim de siyasete atıldığımız dönemde her zaman rehberliğini ve desteğini görmüştük. Ben de çok üzgünüm, bugün çok büyük bir değeri kaybettik" diye konuştu.

Parti binası önündeki törenin ardından Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camii'ne geçildi. Buradaki törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ile çok sayıda seveni de katıldı.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Musa Gökbel'in cenazesi tören mangası tarafından alınarak Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi aracına konuldu. Gökbel, Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'nın siyasetinin renkli ismi Musa Gökbel son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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