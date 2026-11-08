Muğla Orman Bölge Müdürü Ülküdür, hava ekiplerine teşekkür belgesi verdi - Son Dakika
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Muğla Orman Bölge Müdürü Ülküdür, hava ekiplerine teşekkür belgesi verdi

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Muğla Orman Bölge Müdürü Ülküdür, hava ekiplerine teşekkür belgesi verdi
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Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, orman yangınlarıyla mücadelede görev alan helikopter ve uçak ekiplerine teşekkür belgesi verdi. Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi ile Milas-Bodrum Havalimanı'nda görevli hava aracı personeline belgeleri takdim edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2026 yılında orman yangınlarıyla mücadelede görev alan helikopter ve uçak ekiplerini ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu T-70 Nefes Helikopterleri ile Milas- Bodrum Havalimanı'nda görev yapan yangın söndürme uçağı personeliyle bir araya gelen Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, ekiplerin yangınlarla mücadelede gösterdiği gayret ve fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında hava aracı personeline teşekkür belgeleri takdim edildi. Programa Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Havacılık İşletme Müdürü İlker Yaslan da katıldı.

Kaynak: İHA
Orman YangınlarıGüvercinlikHelikopterGökçelerBodrumGüncelMuğlaYaşamYerelSon Dakika

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