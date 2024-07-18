Muğla Ortaca\'da Başsavcı ve Hakim için veda yemeği düzenlendi

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde Kaymakam Kenan Aktaş'ın ev sahipliğini yaptığı gecede Başsavcı Emre Genç ve Hakim Elif Genç için veda yemeği düzenlendi.

Ortaca'da görev yaparken Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç ve Hakim Elif Genç için Ortaca Kaymakamlığı tarafından özel bir veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ve ilçe kurum amirleri de katıldı. Veda yemeğinde, Başsavcı Emre Genç ve Hakim Elif Genç'e Ortaca'ya yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi. Kaymakam Aktaş, yaptığı konuşmada her iki görevlinin Ortaca'ya katkılarından dolayı minnettar olduklarını belirtirken, başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Başsavcı Emre Genç ve Hakim Elif Genç ise yaptıkları veda konuşmalarında Ortaca'da geçirdikleri süre boyunca sağladıkları destek ve işbirliği için kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. - MUĞLA