Ortaca'da Hayvan Sağlığına Yönelik Devam Eden Çalışmalar - Son Dakika
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Ortaca'da Hayvan Sağlığına Yönelik Devam Eden Çalışmalar

Ortaca\'da Hayvan Sağlığına Yönelik Devam Eden Çalışmalar

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığı ve refahı için yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvanların kimliklendirme ve küpeleme işlemleri tamamlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanların yanı sıra küçükbaş hayvanlarda PPR aşısı uygulamaları gerçekleştirdi. Bu projeler, yerel hayvan işletmelerinin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra hayvanların sağlık durumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

02.09.2024 13:26
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığı ve refahı için çalışmalar ara vermeden devam ediyor.

Ortaca'da büyük ve küçükbaş hayvanların sağlığı ve refahı için yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri, ilçedeki büyükbaş hayvan işletmelerinde yeni doğan hayvanlara yönelik kimliklendirme ve küpeleme işlemlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda, büyükbaş hayvanların yanı sıra küçükbaş hayvanlar için de önemli bir adım atıldı. Küçükbaş hayvanlarda PPR aşısı uygulamaları ve küpeleme işlemleri de gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, hayvanların sağlık durumunu iyileştirmek ve refah seviyelerini artırmak amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Ortaca'daki bu hayvan sağlığı projeleri, yerel hayvan işletmelerinin gelişimine katkı sağlarken, hayvanların izlenebilirliğini ve sağlık durumunu koruma hedefini de taşıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığına yönelik bu tür uygulamaları sürdürerek, bölgedeki hayvancılığın daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortaca'da Hayvan Sağlığına Yönelik Devam Eden Çalışmalar - Son Dakika

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