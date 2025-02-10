Muğla Planlama Ajansı (MUPA) İlk Etkinliğini Gerçekleştirdi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Başkanı Ahmet Aras'ın 'Dünya Kenti Muğla' vizyonu ile hayata geçirilen Muğla Planlama Ajansı (MUPA), yeni binasında ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

MUPA Oditoryum'un ev sahipliği yaptığı buluşmada, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, 30 yaş altı genç çalışanlarla bir araya gelerek onların düşüncelerini dinledi, vizyonlarını anlamaya çalıştı. Muğla halkına daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek adına, gençlerin enerjisi ve fikirleriyle kurumun gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen diyalog ortamı, kent yönetiminde katılımcı bir anlayışın en güzel örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe telefon bağlantısıyla katılarak genç çalışanların MUSKİ'nin geleceğini şekillendirmedeki rolünün hayati önem taşıdığını vurguladı. Gençlerin gücüne ve vizyonuna inandığını belirten Aras, Muğla'nın yarınlarını inşa ederken, onların katılımını her zaman teşvik edeceklerini dile getirdi.

Muğla Planlama Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Özcan ise MUPA Oditoryum'un sadece bir mekandan ibaret olmadığını, aynı zamanda kültür, sanat ve bilimin kesiştiği, kolektif aklın yeşerdiği bir yaşam alanı olarak Muğla halkına hizmet edeceğini belirtti. Özcan: "Kentin sosyo-kültürel yapısını zenginleştirmek, her yaştan bireyin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen bu mekan, Muğla'nın aydınlık geleceğine atılan güçlü bir adım olacak" dedi.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül de MUPA Oditoryum'un ilk etkinliğine ev sahipliği yapmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, Muğla halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışanlarıyla birlikte sık sık bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti. - MUĞLA