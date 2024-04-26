Muğla Sakartepe rampasında kaza

Sakartepe rampasında kaza
MUĞLA - Muğla Sakartepe rampasında meydana gelen tek araçlı kazada bir lojistik firmasına ait kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına yan yattı.
Ula Sakartepe rampasından iniş yapan 64 SB 535 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
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