Muğla'nın Sarıgerme Plajı Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Muğla'nın Sarıgerme Plajı Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Sarıgerme Sahili, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Mavi bayraklı plajda, yasak olan kum zambakları da yetişiyor. Sarıgerme Plajı, altın sarısı kumları, masmavi denizi ve yeşil doğasıyla büyük ilgi görüyor. Plajda temizlik ve çevre düzenlemesi Sarçed tarafından sağlanırken, engellilere yönelik bir proje olan Engelsizler Plajı da tercih ediliyor.

05.06.2024 11:43
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Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Sahili Sarçed Halk Plajı yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Havaların ısınmasıyla Sarıgerme sahili serinlemek isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. Sarıgerme sadece yurdumuzun değil, dünyanın da en nadide doğal güzel yerlerinden biri olduğu biliniyor. Mavi bayraklı plajda yurtdışına çıkarılması yasak olan kum zambakları da yetişiyor. Sarıgerme Plajı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Sarıgerme, 7 kilometre boyunca ve 100 metre eninde altın sarısı kumlarla kaplı sahili, masmavi denizi ve yeşil doğasıyla cazibe merkezi plajlar arasında yer alırken, plaj temizliği ile dikkat çekiyor. Temizliği ve çevre düzenlemesi Sarçed'e ait olan plajda otopark, cankurtaran görevlisi hizmetleri veriliyor.

Sarıgerme Plajı'nın ününü öğrenen ve Almanya'dan gelen bir vatandaş, "Engelsizler plajı diye proje varmış. Normalde güvenlik imkanı veriliyormuş. Rahat, engellilere karşı imkanları olduğu için tercih ettik. İnternetten araştırdım, Muğla engelsizler plajı olduğunu öğrendik. Burayı bulduk, buraya gidelim dedik. Aslında Almanya'da bulunuyoruz. Her şey çok güzel" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'nın Sarıgerme Plajı Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika

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