Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Gençlik Yaz Okulu ile çocuklara verimli tatil imkanı sağlıyor - Son Dakika
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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Gençlik Yaz Okulu ile çocuklara verimli tatil imkanı sağlıyor

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Gençlik Yaz Okulu ile çocuklara verimli tatil imkanı sağlıyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, GSB Gençlik Yaz Okulu kapsamında çocuklara sanattan spora, kültürel faaliyetlerle eğlenceli ve öğretici bir tatil geçirme imkanı sunuyor. Yaz okulları, güvenli alanlar oluşturarak ailelerin çocuklarını rahatlıkla bırakabilecekleri bir ortam sağlıyor. Program, gençlerin öğrenme ve deneyim alanını güçlendirmek, sosyal ve kültürel becerilerini geliştirmek ve gönüllülük çalışmalarına katılımı teşvik etmek amacıyla spor, sanat, bilim ve eğlence dolu atölyeler ve gönüllülük projeleriyle destekleniyor. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Oktay Tavas, programdan yararlanan çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmelerinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve emek veren gençlik çalışanlarına teşekkür etti.

02.07.2024 11:03
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, GSB Gençlik Yaz Okulu kapsamında sanattan spora, kültürel faaliyetlerle çocukların tatilde hem öğrenerek hem de eğlenerek zamanlarını verimli geçirmelerine imkan sağlıyor.

Yaz okulları kapsamında, öncelikle ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri güvenli alanlar inşa edildi. Milli ve manevi değerlerin korunması ve paylaşılmasında rol oynayan bu program, gençler arasında öğrenme ve deneyim alanını güçlendirmek, sosyal ve kültürel becerileri geliştirmek, gönüllülük çalışmalarına aktif katılımı desteklemek üzere spor, sanat, bilim ve eğlence dolu atölyeler ve gönüllülük çalışmaları ile donatıldı.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Oktay Tavas, çocukların ve gençlerin yaz döneminde zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri ve kültürel sosyal bağlarının güçlenerek sanattan spora kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan programdan yararlanmalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Tavas, "Toplamda 1250 gencimizin başvurusu ile eğitmenlerimiz ile süreci götüreceğiz. Program boyunca emek veren gençlik çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Gençlik Yaz Okulu ile çocuklara verimli tatil imkanı sağlıyor - Son Dakika

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