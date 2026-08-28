Vali Akbıyık'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Akbıyık'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Vali Akbıyık\'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin milletin bağımsızlık iradesinin ve birlik ruhunun sembolü olduğunu vurgulayarak, şehitleri rahmetle andı ve tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 30 ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, 30 Ağustos; Malazgirt'ten başlayarak Anadolu'yu ebedi vatan kılan çelikten iradenin, Çanakkale'de sönmeyen inancın ve Dumlupınar'da şahlanan milli şuurun tecellisi olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "30 Ağustos; Malazgirt'ten başlayarak Anadolu'yu ebedi vatanımız kılan o çelikten iradenin, Çanakkale'de sönmeyen inancın ve Dumlupınar'da şahlanan milli şuurun tecellisidir. İmkansızlık ve zorluklar içinde, vatan diye çarpan yüreklerin; Nezahat Onbaşıların, Şahin Beylerin, Yörük Alilerin ve cepheye mermi taşıyan kınalı kuzuların destanıdır. 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek yedi düvele meydan okuduğumuz bir zaferin destanıdır. Bizler, ecdadımızın kanlarıyla sulanmış bu mukaddes toprakların her bir karışına sevdalıyız. Tarih boyunca karşımıza çıkan her türlü badireyi, birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden aldığımız güçle bertaraf ettik. Bugün de aynı sarsılmaz iradeyle, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüyüşünü sürdürdüğümüz TürkiyeYüzyılı vizyonu, 104 yıl önce olduğu gibi bugün de tam bağımsız, güçlü bir Türkiye ülküsünün adıdır. Bu kutlu yürüyüşte en büyük güvencemiz; köklerine sımsıkı bağlı, milli ve manevi değerlerini benimsemiş, "Asım'ın Nesli" şuurundaki gençlerimizdir. Valiliğimiz öncülüğünde büyük bir heyecanla yürüttüğümüz "Muğla Gençlik Yılı" ile gençlerimizin enerjisini ve vatan sevgisini Muğla'mızın ve ülkemizin yarınlarına nakşediyoruz. Bizi biz yapan, bizi millet kılan değerlerimiz etrafında kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ülkümüzden asla taviz vermeyeceğiz. Omuz omuza vererek; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin ve Muğlalı hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Muğla Valiliği, İdris Akbıyık, Dumlupınar, Malazgirt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Akbıyık'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İslami NATO“ genişliyor Bir ülke daha davet gitti "İslami NATO" genişliyor! Bir ülke daha davet gitti
İBB’den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
“Paranız terör örgütüne gidecek“ deyip kandırdılar "Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Yeni Parti’nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler

12:46
Fenerbahçe’den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi Ferdi Kadıoğlu geliyor
Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi! Ferdi Kadıoğlu geliyor
12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 12:59:21. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Akbıyık'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement