Vali Akbıyık\'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 30 ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, 30 Ağustos; Malazgirt'ten başlayarak Anadolu'yu ebedi vatan kılan çelikten iradenin, Çanakkale'de sönmeyen inancın ve Dumlupınar'da şahlanan milli şuurun tecellisi olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık mesajında, "30 Ağustos; Malazgirt'ten başlayarak Anadolu'yu ebedi vatanımız kılan o çelikten iradenin, Çanakkale'de sönmeyen inancın ve Dumlupınar'da şahlanan milli şuurun tecellisidir. İmkansızlık ve zorluklar içinde, vatan diye çarpan yüreklerin; Nezahat Onbaşıların, Şahin Beylerin, Yörük Alilerin ve cepheye mermi taşıyan kınalı kuzuların destanıdır. 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek yedi düvele meydan okuduğumuz bir zaferin destanıdır. Bizler, ecdadımızın kanlarıyla sulanmış bu mukaddes toprakların her bir karışına sevdalıyız. Tarih boyunca karşımıza çıkan her türlü badireyi, birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden aldığımız güçle bertaraf ettik. Bugün de aynı sarsılmaz iradeyle, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüyüşünü sürdürdüğümüz TürkiyeYüzyılı vizyonu, 104 yıl önce olduğu gibi bugün de tam bağımsız, güçlü bir Türkiye ülküsünün adıdır. Bu kutlu yürüyüşte en büyük güvencemiz; köklerine sımsıkı bağlı, milli ve manevi değerlerini benimsemiş, "Asım'ın Nesli" şuurundaki gençlerimizdir. Valiliğimiz öncülüğünde büyük bir heyecanla yürüttüğümüz "Muğla Gençlik Yılı" ile gençlerimizin enerjisini ve vatan sevgisini Muğla'mızın ve ülkemizin yarınlarına nakşediyoruz. Bizi biz yapan, bizi millet kılan değerlerimiz etrafında kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ülkümüzden asla taviz vermeyeceğiz. Omuz omuza vererek; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin ve Muğlalı hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.