Muğla Valisi Engelliler Haftası'nda dayanışma ve anlayış gerektiğini vurguladı - Son Dakika
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Muğla Valisi Engelliler Haftası'nda dayanışma ve anlayış gerektiğini vurguladı

Muğla Valisi Engelliler Haftası\'nda dayanışma ve anlayış gerektiğini vurguladı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, engellilik konusunun tüm toplumu ilgilendiren bir dayanışma ve anlayış gerektiren bir yolculuk olduğunu belirtti. Vali Akbıyık, engelli bireylerin toplumsal hayata kazandırılması ve hayat standartlarının yükseltilmesinin tüm toplumu güçlendireceğini ifade etti.

10.05.2024 08:52
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10-16 Mayıs tarihleri arası kutlanan 'Engelliler Haftası' nedeniyle Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık yayımladığı mesajında, engellilik, sadece engelli bireylerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, tüm toplumu ilgilendiren güçlü bir dayanışma ve anlayış gerektiren bir yolculuk olduğunu açıkladı.

Vali Akbıyık, "Engelli bireylerin toplumsal hayata kazandırılması ve hayat standartlarının yükseltilmesi tüm toplumu güçlendirecektir. Son yıllarda Devletimiz ve hükümetimiz tarafından engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, toplumsal hayatın her alanına katılımlarını sağlayacak ve en önemlisi fiziki engelleri kaldıracak yatırım, hizmet ve mevzuat çalışmaları hayata geçirilmiştir. Hayata geçirilen bu çalışmalarla birlikte toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli bireylerin, sporda, sanatta ve çalışma hayatında engelleri aşarak, hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini görmek bizleri gururlandırmaktadır. Bu düşüncelerle; Engelliler Haftası'nın engelleri aşmaya ve zihinlerdeki engelleri kaldırmaya vesile olmasını temenni ediyor, engelli kardeşlerimize aileleriyle birlikte daha sağlıklı, daha mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Valisi Engelliler Haftası'nda dayanışma ve anlayış gerektiğini vurguladı - Son Dakika

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