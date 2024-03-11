Muğla Valisi İdris Akbıyık İstiklal Marşı\'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u anma günü için mesaj yayımladı

Muğla Valisi İdris Akbıyık 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Akbıyık mesajında, "Bugün; Türklüğün büyüklüğünü ve şahsiyetini kuvvetlendiren, milli ve manevi değerlerini hayatı ve sanatıyla birleştiren, istiklal şairimiz, bağımsızlık şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, köklerini mazideki milli şuur ve ruha dayalı olarak kaleme aldığı İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Yazıldığı o buhranlı dönemlerde milletimizin içinde bulunduğu Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisini dile getiren İstiklal Marşımızın anlam ve önemi, nazım gücü ve etkisi, Akif'in yetenek ve birikimi kadar Kurtuluş Savaşıyla bütünleşmiş yaşanmışlıklarıyla da yakından ilgilidir. Hayatını ve sanatını milletine adayan Mehmet Akif, Türk ulusuna ait olduğunu belirttiği, Türk milletinin ortak ruhunu temsil ettiği inancıyla Türk ulusuna ve 'Kahraman ordumuza' armağan ettiği şiiri ile ilgili: "O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir fecayi karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde halas dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur." ifadelerini kullanmıştır. Bizi biz yapan, Türklük ülküsünü oluşturan değerlerin bir birlik oluşturduğu edebi güzelliğin ve fikri bilincin şaheseri olan, kahraman bir ordu ve millete seslenişle yazılan bu güçlü nutku şanlı ay yıldızlı bayrağımız altında hürriyet ve bağımsızlık ruhuyla Milletimiz var oldukça gurur, heyecan ve coşkuyla sonsuza dek okumaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşımızın kabulünün 103. yıldönümünü tekrar kutluyor, öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Muğla Valisi İdris Akbıyık İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulayarak, 650 bin konutun acil dönüşmesi gerektiğini ifade etti.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için başkent Tahran'da oyunu kullandı. Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırarak, düşmanları hayal kırıklığına uğratmalarını istedi. Ülkede 61 milyon seçmen oy kullanacak ve seçimler saat 18.00'de sona erecek.
2024 yılında asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesinin ardından, çalışanlar zamlı maaşlarını almadan pek çok üründe fiyat artışı yaşandı. Yıl içinde ek zam yapılmayacağı kararlaştırılırken, yerel seçim sürecinde asgari ücretlilere yeni bir zam yapılması ihtimali kulis bilgisi olarak dolaşıyor. Ayrıntılar geliyor...
Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi dirençli bir kent yapmak için çalışmalar yapacaklarını ve yeni projelerin müjdesini verdi. Yapılacak projeler arasında İncesu Saraycık Mahallesi, Semerkent Toplu Konut Projesi, Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi bulunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da ulusal kanallarda canlı yayınlara katılarak, Kayseri için yapılan projeleri ve yeni 5 yılda beklenen projeleri anlattı.
Balıkesir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın'ın adaylığına tepki gösterdi. Bağımsız aday Ahmet Akın'ın seçim çalışmaları yapmadığı ve ortadan kaybolduğu iddia edildi.
AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçimler çerçevesinde Çat ilçesine çıkarma yaparak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. İlçe Başkanı, Belediye Başkan Adayı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Küçükoğlu, Çat halkının AK Parti'ye olan teveccühünün devam ettiğini vurguladı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer’in ‘Tarsus Seçim Koordinasyon Merkezi’ açıldı. 5 yıllık görev süreleri boyunca tüm Mersin’e ve herkese hizmet götürdüklerini vurgulayan Seçer, “Vahap Seçer 5 yıllık sürede sadece Mersin’in tüm ilçelerine, Toros Dağları’na ve ovasına hizmet etti. Bu hizmeti yaparken de adaletsizliği ortadan kaldırdı” dedi.
Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-1" operasyonunda "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütü çökertildi. Örgüt elebaşları dahil 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda 13 adet pompalı tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-1' operasyonunda Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini ve 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon sonucunda 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, uyuşturucu ve çelik yelek ele geçirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhaliflerinden Aleksey Navalni'nin cenaze töreni düzenleniyor. Navalni'nin ekibi, cenaze arabası bulmakta zorlandıklarını ve tehdit edildiklerini belirtti. Tören, Moskova'da bir kilisede yapılacak ve canlı yayınlanacak. Ancak Navalni'nin ekibi, tören sırasında sorunlar yaşanabileceğinden endişe duyuyor. Rus yetkililer, muhalif eylemlere sert önlemler alırken, Navalni'nin ölümünü anma girişimleri de tepkiyle karşılandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin başkan adaylarının belirlenme yöntemiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Bazı yerlerde bazı zaruretler vardı ama mesela belediye bizdeyse memnuniyet anketi yapıyoruz. Eğer halk belediye başkanına seçildiğinden ileride bir destek veriyorsa, memnuniyeti partinin oyunun üstündeyse yeniden aday yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri emekliyi kışkırtıyor' sözlerine de Özel, "Sen yaptıklarınla emekliyi kışkırtmıyorsun da ben bunu söyleyince mi emekliyi kışkırtıyorum? Keşke kışkırtabilsem, ümit ederim emeklileri sokağa dökebilsem, emekliler ve işçiler haklarını aramak için yürüseler, Biz bu milleti sokağa dökeceğiz kardeşim. Sokağa çıkacağız, hakkımızı alacağız, evimize döneceğiz" diye cevap verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?