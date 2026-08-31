Muğla Valisi Akbıyık, Türkiye plastik atık çalıştayı’nda "Muğla modeli"ni anlattı

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na katılan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, plastik kirliliğini kaynağında çözmeyi hedefleyen "Muğla Modeli"ni tanıttı. Akbıyık, "Muğla'nın koylarını sonradan temizleyen değil, plastiğin o koylara ulaşmasını baştan önleyen bir yönetim modelini benimsiyoruz" dedi.

Çalıştay kapsamında, İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Plastik Döngüsünde Yerel Uygulamalar ve Değerlendirme Perspektifleri" başlıklı Valiler Oturumu düzenlendi. Oturumda söz alan Vali Akbıyık, Muğla'nın 1484 kilometrelik kıyı şeridi, eşsiz koyları ve yüksek turizm hareketliliği ile en hassas ekosistemlerden birine sahip olduğuna dikkat çekerek, plastik kirliliğinin yalnızca bir temizlik veya atık toplama meselesi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Ortak akıl ve çevre bilinci vurgusu

İl genelindeki çevre çalışmalarının belediyeler, üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak akıl çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Akbıyık, eğitim faaliyetlerine de değindi. Gelecek nesillere çevre bilincinin aşılanması amacıyla "Mavi-Yeşil Okullar Projesi"nin hayata geçirildiğini hatırlatan Akbıyık, okullarda tek kullanımlık pet şişe tüketimini azaltan temiz su arıtma sistemlerinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, doğal mirası korumaya yönelik vizyon projelerden olan Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı Tekne Dönüşümü Projesi'nin bölge ekosistemine sunduğu katkılar katılımcılarla paylaşıldı.

"Katı atık yönetimi genel müdürlüğü kurulmalı"

Atık yönetim süreçlerinin daha etkin ve sürdürülebilir yürütülebilmesi adına ulusal çapta yapısal önerilerde bulunan Vali Akbıyık, "Katı Atık Yönetimi Genel Müdürlüğü"nün veya tüm süreci tek merkezden koordine edecek ortak bir çatı yapının kurulması gerektiğini ifade etti. Toplantıda Muğla'nın saha tecrübelerini de aktaran Akbıyık; Bodrum'daki Sıfır Atık Pilot Bölge uygulamaları, ruhsat süreçlerine entegre edilen atık kriterleri, Depozito Yönetim Sistemi ve deniz araçlarının anlık takibini sağlayan Temiz Seyir Projesi hakkında bilgiler verdi. Akbıyık, çevresel sorunlarla daha güçlü mücadele edilebilmesi için kıyı illeri arasında ortak bir çevre koruma ağının kurulmasının verimliliği artıracağını kaydetti.