Muğla ve Nice Belediyelerinden Kadın Politikalarında İşbirliği - Son Dakika
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Yerel

Muğla ve Nice Belediyelerinden Kadın Politikalarında İşbirliği

Muğla ve Nice Belediyelerinden Kadın Politikalarında İşbirliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın politikaları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında işbirliği yapmak için Nice Belediyesi ile ilk ziyareti gerçekleştirdi. İki belediye, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ayrımcılığa karşı ortak projeler geliştirecek.

03.12.2024 15:23  Güncelleme: 15:25
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Nice Belediyesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadın politikalarına yönelik çalışmalarda işbirliği yapmak için ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak, çözüm üretmek için Kadın ve Aile Daire Başkanlığı'nı kuran, Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni ve Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayan, Kadın konukevleri ve kadın dayanışma merkezleri kurma çalışmalarına hemen başlayan, Mor Otobüs ve Mor durakları hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi Fransa'nın Nice Belediyesi ile de kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadın politikalarına yönelik çalışmalarda işbirliği yapmak için ilk ziyareti gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel Nice Belediyesi Kadın Politikalarından ve Sosyal Desteklerden sorumlu Başkan Yardımcısı Maty Dıouf, Sosyal Eylem Merkezi Başkanı Jennifer Salles ve ekibini Elise Ovart -Baratte ile birlikte ziyaret etti.

Kadına yönelik şiddet konusunda Fransa'nın da dünya sıralamasında üst sıralarda yer aldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel ortak bir sorun için kalıcı çözümler bulmak ve projeler geliştirmek için önemli bir adım attıklarını söyledi.

Dr.Özge Demirel; "Coğrafi olarak Muğlamıza benzeyen, Akdeniz'e kıyısı olan Nice kenti de ne yazık ki Paris'ten sonra kadına yönelik şiddetin en fazla olduğu ikinci şehirdir. Bu noktada Nice Belediyemizle dünyanın ortak sorunu kadına şiddet konusunda işbirliği yapmak için ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda iki belediyemiz iş birliği yapacak. Önümüzdeki günlerde Muğla'nın pilot bölge olarak yer alacağı ortak bir proje üzerinde görüş birliğine vardık. Fransız yetkililerin Muğla'yı ziyaretlerinin ardından proje ile ilgili detayları netleştireceğiz. Ev sahiplikleri için Nice Belediye'mize teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Politika, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla ve Nice Belediyelerinden Kadın Politikalarında İşbirliği - Son Dakika

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