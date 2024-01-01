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Muğla yeni yıla yoğun sis altında girdi - Son Dakika
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Muğla yeni yıla yoğun sis altında girdi

Muğla, 2024 yılının ilk sabahını sisli bir ortamda karşıladı. Yoğun sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi düştü ve sürücüler yavaş ilerledi.

Muğla yeni yıla yoğun sis altında girdi
01.01.2024 - 23:13,
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Muğla yeni yıla yoğun sis altında girdi

MUĞLA - Muğla 2024 yılının ilk sabahını sisli bir ortamda karşıladı. Geçen yıllara oranla mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık ile yeni yıla giren Muğla'da, Menteşe'den Denizli'ye, Marmaris'e ve Yatağan'a ulaşımın sağlandığı karayolu yoğun sis ile kaplandı.

Sabah erken saatlerde şehir merkezi üzerinde oluşan yoğun sis öğle saatlerine doğru dağılırken, karayollarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Yeni yılın ilk günü olması nedeniyle yoğunluğun yaşanmadığı karayolunda hareket halindeki sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle karayolunda çok yavaş ilerledi.

Kaynak: İHA
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