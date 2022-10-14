Muğla yerel haberi... Muğla'da meme kanseri farkındalık ayında mamografi odasının duvarları boyandı - Son Dakika
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Muğla yerel haberi... Muğla'da meme kanseri farkındalık ayında mamografi odasının duvarları boyandı

14.10.2022 11:47
Muğla yerel haberi... Muğla'da meme kanseri farkındalık ayında mamografi odasının duvarları boyandı

Muğla haberine göre Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesinde görevli Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Funda Dinç koordinatörlüğünde mamografi odasının duvarları boyandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesinde görevli Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Funda Dinç koordinatörlüğünde mamografi odasının duvarları boyandı.

Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'ın katıldığı etkinlikte, her zaman her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu, kendi kendine elle yapılan meme muayenesi ile 40-69 yaş arası kadınların yılda bir kez uzman hekime meme muayenesi yaptırıp, iki yılda bir de mamografi çekilmeleri gerekliliğini belirtti. Farkındalığı arttırmak için etkinliğin önemine dikkat çekerek emeği geçen tüm çalışanlara ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Funda Dinç'in mamografi odasını pembeye boyama etkinliğine dair açıklamasında şunları belirtti: "Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanser olup, mamografi tetkiki de erken tanıda elimizdeki en güçlü silah olarak önemini korumaktadır. Tarama ya da tanı amaçlı birçok hastanın mamografi çekimi için ilk defa geleceği bu ortamda, alanı güzelleştirmek ve farkındalık oluşturmak adına, mamografi için gelen hastalarımızın daha rahatlatıcı bir ortamla karşılaşabilmesi ve mamografi ile ilgili merak ettiklerine dair bize katılarak cevap bulabilmeleri için mamografi ünitemizin duvarlarını hastalarımız, öğrencilerimiz, sağlık çalışanlarımız ve meslektaşlarımızla birlikte pembeye boyadık. Henüz hiç mamografi çektirmemiş hastalarımıza mamografi cihazını ve ünitemizi tanıtma fırsatı bulduğumuz bu etkinlikle, meme kanseri ile mücadelede en önemli silahlarımızdan olan mamografi taramasına katılım oranlarının daha yükseleceğini umut ediyoruz. Hastalarımıza düzenli muayene, tarama ve riski azaltacak yaşam tarzı değişikliklerinin önemini ve meme kanseri bulgularını yüz yüze anlatma fırsatı bulduğumuz bu etkinlikle birçok hastamızda farkındalığın artacağına inanıyoruz" - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Araştırma, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla yerel haberi... Muğla'da meme kanseri farkındalık ayında mamografi odasının duvarları boyandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla yerel haberi... Muğla'da meme kanseri farkındalık ayında mamografi odasının duvarları boyandı - Son Dakika
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